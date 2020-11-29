هاجم رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بما أسماه بالحملة المسعورة يشنها عملاء الاستعمار والمأجورون بعد استنكارنا للائحة البرلمان الأوربي.

وأشار مقري في حسابه الرسمي على "فايسبوك"، أن حملة مسعورة يشنها عملاء الاستعمار والمأجورون بعد استنكارنا للائحة البرلمان الأوربي، حملات تشويه بصور فوتوشوب وأراجيف ضدنا تماما مثل ما وقع حين دعونا إلى تجريم استعمال اللغة الفرنسية في المؤسسات والوثائق الرسمية. شيء جيد في المحصلة .. حتى يعرف الجزائريون من الذي يوجع مخططات القوى الاستعمارية الفرنسية والغربية وأذيالهم عندنا.