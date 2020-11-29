في إطار التكفل الصحي بالمواطنين القاطنين بمناطق الظل بالمدية، وتنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية أشرف اليوم الأحد، والي ولاية المدية جهيد موس على انطلاق قافلة طبية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن مختلف الأمراض لفائدة سكان مناطق الظل.

وسوف تقتصر الحملة الأولى على فرقة أولاد سهيل ببلدية ولاد عنتر، فرقة ولاد معروف ببلدية سيدي زيان، فرقة أولاد علي ببلدية البرواڨية وفرقة أولاد سعيد ببلدية عين قصير. وقد تم تسخير أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية متكونة من أطباء لتقديم الفحوصات الطبية اللازمة .

هذا و كشف والي الولاية عن تدعيم قطاع الصحة بتجهيزات طبية نهاية الأسبوع الجاري، كما ساهمت الولاية في توزيع 54000 كمامة على قطاع التربية بالإضافة إلى وسائل التعقيم حفاظا على صحة وسلامة التلاميذ والأساتذة.