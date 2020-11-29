قال مدرب اتحاد الجزائر بوزيان بن عريبي عقب خسارة فريقه أمام وفاق سطيف بهدفين دون رد بملعب عمر حمادي ببولوغين بأن الخسارة لم تمكن مستحقة.

وأكد في تصريحات للموقع الرسمي للصفحة عبر فايسبوك :" في المجمل الخسارة غير مستحقة بالنظر لمجريات اللقاء وما كنا نسعى إليه رفقة المجموعة ، كان هناك هدف سجل بطريقة رائعة ، لكن سنواصل العمل."

مضيفا :"خلال الشوط الأول عشنا بعض اللحظات الصعبة ، خصوصا عندما كنا نتلقى بعض الهجمات من الخصم ، أما بخصوص تسيير الكرة والتنظيم وصلنا إلى ماكنا نبحث عنه."

وأردف بن عريبي :" في الشوط الثاني تمركزنا جيدا في منطقة المنافس ، حاولنا التسجيل لكن في بعض الفرص غاب تجسيد الفرص الى أهداف، سنواصل العمل ولدينا إرادة كبيرة للنجاح." وأوضح المتحدث ذاته بأن لاعبوه لم يكونوا يعانون من أي ضغط :" لم يكن هناك أي ضغط ، بل اعتقد أن الأمر راجع إلى غياب الثقة لبعض العناصر على مستوى الناحية التكتيكية لكن الفريق سيتطور مع التدريبات."

من جهته تأسف عبد الرحيم حمرة على خسارة فريق لأولى مباريات المحترف الأول وقال :"نتأسف للخسارة ، غابت عنا اللمسة الأخيرة ، لكن مع العمل ستأتي ، نحن بصدد العمل حتى نعطي أفضل صورة عن فريقنا ، أطلب من الجمهور الصبر علينا ونعدهم بالأفضل في قادم الجولات."