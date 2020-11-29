عبر المدرب المخضرم لفريق شبيبة القبائل يوسف بوزيدي عن فرحته الكبيرة عقب عودته إلى تدريب الكناري.

وقال بوزيدي عند تقديمه من قبل إدارة النادي: "سعيد بالعودة الى تدريب الشبيبة، أمضيت وقتا رائعا مع الطاقم الفني والإداري في وقت سابق، مسرور لأن كل مدرب يحلم بتدريب فريق بحجم شبيبة القبائل."

مضيفا: "صراحة كنت أتمنى العودة إلى الفرق حتى أبرهن على أنه لدي نية كبيرة لتقديم الإضافة اللازمة، الأهداف هذه المرة مختلفة عن الفترة الماضية."

وتوجه بوزيدي الذي أشرف على العديد من الفرق الجزائرية بالشكر إلى يامن الزلفاني وطاقمه الفني الذي قام بالتحضيرات التي تسبق الموسم على قدم وساق.

وأوضح بوزيدي أنه عقب مواجهة أهلي البرج اتصل به الرئيس شريف ملال وتحدثا الطرفان على إمكانية العودة إلى الفريق وهو الأمر الذي لم يستغرق وقت طويلا.

وختم بوزيدي كلامه: "أتمنى أن يرحب بي اللاعبون كما رحبت بي الإدارة، خبرتي القليلة سأضعها لخدمة النادي، أما الجمهور فات شك لدي بأنهم سيستقبلونني أحسن استقبال".