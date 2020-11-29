أمر وكيل الجمهورية صبيحة اليوم بفتح تحقيق في وفاة شخص ضمن ظروف غامضة بجبل تاغدة في مدينة تبسة.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم ،عن خلية الإعلام بمديرية الحماية المدنية تسلمت الخبر نسخة منه فان وحدة القطاع للحماية المدنية باب الزياتين والوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة وبدعم لفرقة التعرف والإنقاذ بالأماكن الوعرة صبيحة اليوم 2020.11.29 تدخلت لأجل انتشال جثة شخص، يبلغ من العمر حوالي 43 سنة عثر عليه تحت ردوم الصخور (حجارة واتربة) بأسفل كهف بجبل تاغدة على مستوى الطريق الاستراتيجي بتبسة ليتم انتشال الجثة وتحويلها على متن سيارة الإسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة.

ويضيف مصدر مطلع ان الجثة قي حالة متقدمة من التعفن و في انتظار تحرير تقرير الطبيب الشرعي واستكمال إجراءات البحث والتحري من طرف الجهات الأمنية والقضائية المختصة لكشف أسباب الوفاة ما إذا كانت إجرامية او عادية .