قال مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي بعد فوز فريقه في أولى جولات المحترف الأول بأن آداء النادي كان متوازنا خلال اللقاء.

وفي تصريحات للصفحة الرسمية للوفاق قال التقني التونسي: "لم نقدم لقاءا كبيرا ن بلكن في المقابل أداؤنا كان متوازنا، لقد درسنا المنافس جيدا و" الريتم " لم يكن عاليا كما كنا نتوقع بعد التوقف الطويل عن المنافسة."

وأضاف: "هذا الفوز مهم جدا لكنه يحتاج إلى التأكيد في لقائنا القادم أمام سريع غليزان ، والبطولة مازالت طويلة ونحتاج لكل لاعبينا."

من جهته رجل المباراة والمسجل لهدفين اللاعب محمد الأمين عمورة عبر عن فرحته بتسجيله لثنائية وأكد: "أنا جد سعيد بتسجيل هذه الثنائية، التي وقعتها بفضل توفيق الله ومساندة زملائي، أشكر الطاقم الفني كثيرا الثقة التي وضعها في شخصي."

وأردف اللاعب الشاب: "اشكر رفاقي أيضا على التشجيع والمساعدة والأكيد بأن الطريق مازال طويلا، وأطلب من الأنصار الوقوف معنا وأقول لهم بأننا اشتقنا اليهم كثيرا."