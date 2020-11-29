الكوكي: فوزنا مهم وسنؤكد أمام غليزان
قال مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي بعد فوز فريقه في أولى جولات المحترف الأول بأن آداء النادي كان متوازنا خلال اللقاء.
وفي تصريحات للصفحة الرسمية للوفاق قال التقني التونسي: "لم نقدم لقاءا كبيرا ن بلكن في المقابل أداؤنا كان متوازنا، لقد درسنا المنافس جيدا و" الريتم " لم يكن عاليا كما كنا نتوقع بعد التوقف الطويل عن المنافسة."
وأضاف: "هذا الفوز مهم جدا لكنه يحتاج إلى التأكيد في لقائنا القادم أمام سريع غليزان ، والبطولة مازالت طويلة ونحتاج لكل لاعبينا."
من جهته رجل المباراة والمسجل لهدفين اللاعب محمد الأمين عمورة عبر عن فرحته بتسجيله لثنائية وأكد: "أنا جد سعيد بتسجيل هذه الثنائية، التي وقعتها بفضل توفيق الله ومساندة زملائي، أشكر الطاقم الفني كثيرا الثقة التي وضعها في شخصي."
وأردف اللاعب الشاب: "اشكر رفاقي أيضا على التشجيع والمساعدة والأكيد بأن الطريق مازال طويلا، وأطلب من الأنصار الوقوف معنا وأقول لهم بأننا اشتقنا اليهم كثيرا."