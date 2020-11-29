أسفرت تدخلات قوات الشرطة لأمن ولاية الجزائر في عدة مقاطعات تابعة للولاية عن توقيف ثمانية أشخاص وضبط وحجز 406 قرص مؤثر عقلي وسلاحين أبيضين محظورين ومبلغ مالي، كما أكده اليوم الأحد بيان لذات الهيئة الأمنية .

وأوضح ذات البيان أن تدخلات قوات الشرطة العاملة في الميدان بأمن ولاية الجزائر أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص مشتبه فيهم محل تبليغ بكل من أمن مقاطعة براقي، حسين داي، الدار البيضاء ودرارية تم على إثرها ضبط وحجز 406 قرص مؤثر

عقلي سلاحين أبيضين محظورين (سيفين، بندقية صيد بحري) ومبلغ مالي قدره 7500 دج إضافة إلى استرجاع مركبة مسروقة.