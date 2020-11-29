رسمت إدارة فريق شبيبة القبائل نهاية العلاقة التي تربط المدرب يامن الزلفاني ونادي الكناري.

وجاء حسب الصفحة الرسمية للفريق أن فسخ العقد جاء بطريقة ودية بعد استحالة حصول التقني التونسي على شهادة تدريبية تسمح له بالجلوس على دكة البدلاء خلال المباريات الرسمية. وأضاف المصدر ذاته :" بعدما لمسنا قساوة من قبل المديرية الفنية الوطنية والتي رفضت عدم منح الإجازة ولا ترد على مكالمات الهاتف، لكنها في المقابل ترد على الصحافة حول الموضوع بطريقة حماسية ، لم يعد هناك مفر سوى الانفصال."

وأوضح المصدر ذاته أنه تم كذلك الطلاق مع مساعده ومواطنه فخري بلطيف بطريقة ودية وبطلب من الأخير. وفي الأخير تمنت إدارة الكناري كل التوفيق للزلفاني وفخري.