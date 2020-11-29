نظّم، صباح اليوم الأحد، أساتذة للفرع النقابي المنضوي تحت لواء "كلا" بثانوية العقيد علي تونسي، بعاصمة الولاية غليزان، وقفة احتجاجية دامت نصف يوم، لإسماع جملة من الانشغالات إلى المسؤولين القائمين على قطاع التربية بالولاية، والتي تمحورت إجمالا، وفق الأمين الولائي لنقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، في شغور منصب نائب مدير الدّراسات بالإضافة إلى منصب مستشار التربية ومنصب مخزني وكذا عدم توفّر النقل مساء للأساتذة في خضم تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

ونضمّ المكتب الولائي للنقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من المنضويين تحت لوائهما، أمام مقر مديرية التربية، رفعوا من خلالها مطالب تعلقت بالأساس بقاء بعض الملفات عالقة بالإضافة إلى ما قالوا ظاهرة استفحال التضييق على العمل النقابي وكذا كثافة الحجم الساعي والذي اعتبروه غير وظيفي والذي يؤثر على التحصيل العلمي المعرفي للتلاميذ والذي يؤثر، وفقهم، على أداء الأساتذة ومساعدي ومشرفي التربية.