توفي ثلاثة اشخاص و اصيب 160 أخرون بجروح مختلفة و متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرور عبر عدة ولايات من وطن خلال 24 ساعة الاخيرة , حسب ما جاء اليوم الاحد في بيان للحماية المدنية.

واوضح البيان، انه خلال الفترة الممتدة ما بين 28 الى 29 نوفمبر 2020 سجلت وحدات الحماية المدنية 2410 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي إخماد الحرائق و الأجهزة الأمنية وكذا عمليات التحسيس والتطهير فيما يتعلق بفيروس كورونا كوفيد19.

فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 ، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 59 عملية تحسيسية عبر 14 ولاية (40 بلدية) لفائدة المواطنين تحثهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 87 عملية تعقيم عبر 18 ولاية (52 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

كما تم تقديم الإسعافات الأولية لـ 15 شخص مختنقين على إثر استنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون، المنبعث من أجهزة التدفئة داخل مسكنهم في كل من ولاية باتنة (04 اشخاص)، ولاية المدية (06 اشخاص) و ولاية تيبازة( 05) اشخاص. كما تدخلت أيضا مصالح الحماية المدنية من اجل إطفاء حريقين بكل من ولاية تمنراست و ولاية سكيكدة، دون تسجيل اي خسائر بشرية.