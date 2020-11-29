تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف ثلاثة أشخاص متهمين بضلوعهم في إضرام الحريق الذي سجل مؤخرا بغابة القطيف الواقعة ببلدية أغلال (ولاية عين تموشنت)، حسبما علم الأحد لدى ذات السلك الأمني.

وسمحت التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني بخصوص اندلاع حريق بغابة القطيف بتوقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و35 سنة يشتبه تورطهم في إضرام النار بالغابة المذكورة، الأمر الذي تسبب في إتلاف 4 هكتارات من المساحة الغابية بها، وفق ما أبرزه ذات المصدر.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن سبب إضرام النار بهذه الغابة يعود إلى محاولة المشتبه فيهم فتح ممر لمواشيهم وسط ذات الشريط الغابي وتوسيع مساحات الرعي، مثلما أشار إليه ذات المصدر.

ومكنت التحريات الأمنية التي تمت بالاستعانة بجهاز الشرطة التقنية التابع لمصالح الدرك الوطني من حجز الأدوات المستعملة من طرف المشتبه فيهم في جريمة إضرام الحريق، مثلما أشير إليه.