قامت مديرية التجارة لولاية البليدة خلال ال 20 يوما الأخيرة، بغلق 65 محلا تجاريا لتجار خالفوا إجراءات الحجر الصحي، حسبما علم اليوم الأحد من مسؤول بهذه الهيئة.

وأوضح رئيس مكتب ترقية الجودة بذات المديرية، محمد حاج مهدي، أن فرق المراقبة المشتركة قامت في الفترة الممتدة ما بين 9 و28 نوفمبر الجاري بالغلق الفوري ل 65 محلا تجاريا بالإضافة إلى تحرير إعذار واحد في حق تاجر آخر، وذلك بسبب مخالفاتهم لإجراءات الحجر الصحي وأضاف حاج مهدي أن المخالفات المسجلة تتمثل في عدم إحترام التدابير المتخذة لتجنب تفشي وباء كوفيد-19، كعدم لبس القناع الوقائي وعدم إحترام التباعد داخل المحل وتسجيل عدد كبير من الأشخاص داخله وعدم وجود السائل المعقم وغيرها من الإجراءات التي قررتها السلطات العمومية.

وأشار ذات المتحدث إلى أن مصالحه قامت خلال الفترة المذكورة ب4.864 تدخل لمراقبة مختلف المحلات التجارية المتواجدة عبر تراب الولاية، لافتا إلى تجنيد 98 فريقا للمراقبة وللمساهمة في التحضير لعمليات التعقيم التي شهدتها الولاية.