قالت وسائل إعلام مختلفة أن موظفا يعمل بقاعة الجنازات سلم نفسه إلى الشرطة في الأرجنتين بعدما أثار نشر صورته مع جثة أسطورة كرة القدم "دييغو مارادونا" الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت صورة دييغو مولينا وهو يقف بجوار التابوت الذي وضعت فيه جثة مارادونا مستغلا وظيفته، واضعا يده اليمنى فوق جبهة النجم السابق ورافعا إبهام اليسرى لأعلى.

وبعد تحول الصورة إلى "ترند عالمي"، طُرد الموظف من عمله وتحرك محامي مارادونا لرفع دعوى ضد كل من يظهره التحقيق متورطا في هذه الواقعة.

ورغم إرسال اعتذار خاص لعائلة مارادونا، فإن ذلك لم يوقف التوسع بالتحقيقات، التي تشير إلى تورط 3 موظفين آخرين في الصورة.

صحيفة " ذو صن" البريطانية قالت أن " مولينا " اختبأ عقب تلقي موظفين آخرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس تهديدات بالقتل بعدما اقترفا الفعلة نفسها وهي الواقعة التي أثارت الغضب والاستياء لانتهاكهم حرمة الموتى.

ومن ناحية أخرى، تحقق السلطات -كما تقول الصحيفة- في "الإهمال" بعد مزاعم بأن سيارة الإسعاف استغرقت ساعة للوصول إلى مارادونا عقب الإبلاغ عن إصابته بنوبة قلبية.