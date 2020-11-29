تم تسجيل 1009 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم الأحد، اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الجائحة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 82.221 حالة.

كما تم تسجيل 17 حالة وفاة جراء الفيروس، خلال نفس الفترة، لينتقل العدد الإجمالي للوفيات منذ نهاية فيفري الماضي إلى 2410 وفاة.

هذا، و تم إحصاء 636 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليبلغ العدد الإجمالي لحالات التشافي من الفيروس 53.204 حالة شفاء.

و في الأخير أفاد الدكتور فورار، الناطق بإسم لجنة متابعة و تحري الفيروس في الجزائر، أن عدد المتواجدين في العناية المركزة بلغ 44 مريضا.