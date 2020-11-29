أفادت وزارة التربية الوطنية اليوم الاحد بأنها وسعت الاستفادة من التكفل بجميع الطلبات المختلفة للخدمات الاجتماعية للموظفين والعمال المنتسبين للقطاع.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنه "تقرر توسيع الاستفادة من التكفل بجميع الطلبات المختلفة للخدمات الاجتماعية بما يساهم في تعزيز القدرة الشرائية للموظفين والعمال المنتسبين لقطاع التربية الوطنية وفق المقتضيات القانونية المعمول بها".

وأشار ذات المصدر الى أن هذا القرار يندرج في سياق "الطلبات الملحة والمرفوعة من قبل موظفي القطاع والمتعلقة بمختلف الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف اللجنة الوطنية وكذا اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية جراء الظروف الاجتماعية والصحية الاستثنائية التي يعيشها موظفو وعمال قطاع التربية الوطنية بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد19-) والآثار المترتبة عنه".