واصلت لليوم السابع عشر على التوالي ، هجومات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي بجدار الذل والعار ، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الصحراوي.

و نقلت وكالة الأنباء الصحراوية أن ليلة البارحة وصباح اليوم شهدت تنفيذ هجمات مركزة نفذتها مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، استهدفت معاقل جنود الاحتلال المتخندقين داخل جدار العار.

وخلال يومِ أمس السبت ، استهدف مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي مواقع العدو التالية :

- قصف عنيف استهدف نقاط تمركز العدو بمنطقة روس السبطي بقطاع المحبس

- قصف مركز استهدف قوات الاحتلال بقطاع الفرسية مرتين متتاليتين.

- قصف عنيف استهدف قوات الاحتلال المتمركزة في منطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريگة.

- قصف مركز استهدف قواعد جيش الاحتلال بمنطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية.

- قصف عنيف استهدف نقاط تمركز العدو في منطقة روس السبطي بقطاع المحبس ثانية.

ونهار اليوم الأحد ، استهدف مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي مواقع العدو التالية :

- قصف عنيف استهدف قواعد جنود الاحتلال في منطقة أم أدگن بقطاع البگاري.

- قصف عنيف استهدف قوات الاحتلال بمنطقة الشيظمية بقطاع المحبس.

- قصف مركز استهدف تخندقات جنود الاحتلال في منطقة حفرة إشياف بقطاع البكاري.

و أضافت الوكالة الصحراوبة أن مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي يواصلون هجماتهم المكثفة على طول مواقع وتخندقات العدو لليوم السابع عشر على التوالي ، بعد إقدام قوات الاحتلال المغربية على خرق تفاق وقف إطلاق النار من خلال الهجوم على المدنيين الصحراويين العزل ، الذين كانو يتظاهرون بشكل سلمي أمام ثغرة الكركرات غير الشرعية