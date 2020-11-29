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29 نوفمبر 2020 () - س.أ
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واصلت لليوم السابع عشر على التوالي ، هجومات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي بجدار الذل والعار ، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الصحراوي. 

و نقلت وكالة الأنباء الصحراوية أن ليلة البارحة وصباح  اليوم شهدت تنفيذ هجمات مركزة نفذتها مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، استهدفت معاقل جنود الاحتلال المتخندقين داخل جدار العار. 

وخلال يومِ أمس السبت ، استهدف مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي مواقع العدو التالية : 

-  قصف عنيف استهدف نقاط تمركز العدو بمنطقة روس السبطي بقطاع المحبس 

-  قصف مركز استهدف قوات الاحتلال بقطاع الفرسية مرتين متتاليتين. 

-  قصف عنيف استهدف قوات الاحتلال المتمركزة في منطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريگة. 

-  قصف مركز استهدف قواعد جيش الاحتلال بمنطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية. 

-  قصف عنيف استهدف نقاط تمركز العدو في منطقة روس السبطي بقطاع المحبس ثانية. 

ونهار اليوم الأحد ، استهدف مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي مواقع العدو التالية : 

-  قصف عنيف استهدف قواعد جنود الاحتلال في منطقة أم أدگن بقطاع البگاري. 

-  قصف عنيف استهدف قوات الاحتلال بمنطقة الشيظمية بقطاع المحبس. 

-  قصف مركز استهدف تخندقات جنود الاحتلال في منطقة حفرة إشياف بقطاع البكاري. 

و أضافت الوكالة الصحراوبة أن مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي يواصلون هجماتهم المكثفة على طول مواقع وتخندقات العدو لليوم السابع عشر على التوالي ، بعد إقدام قوات الاحتلال المغربية على خرق تفاق وقف إطلاق النار من خلال الهجوم على المدنيين الصحراويين العزل ، الذين كانو يتظاهرون بشكل سلمي أمام ثغرة الكركرات غير الشرعية

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