أفادت وزارة التربية الوطنية اليوم الأحد بإلغاء العمل يوم السبت بالنسبة لنظام الدوامين.

و فسرت الوزارة هذا القرار بإنعدم توفر وسائل النقل يوم السبت، بسبب تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية، وكذا النقل الجماعي للأشخاص ما بين الولايات.

وأوضحت الوزارة بيان لها، بأن العودة إلى العمل يوم السبت يتم مباشرة بعد رفع الحظر عن ممارسة نشاط نقل الأشخاص وتوفر وسائل النقل.

و أضافت أن الحصص المقررة يوم السبت ستوزع على الأيام الخمسة الأخرى من الأسبوع، وذلك بداية من يوم 5 ديسمبر 2020، و أنه سيتم تقليص الحجم الساعي لكل فوج تربوي فرعي في المدارس التي تعمل بنظام الدوامين بساعتين (2سا).

وبذلك، يصبح الحجم الساعي الأسبوعي لكل فوج فرعي عشر (10) ساعات، تتوزع على الأيام الخمسة الأخرى، حسب مخطط الدراسة وجدول استعمال الزمن الأسبوعي المرفق.

هذا وتبقى المدارس الابتدائية التي لا يعاني الأساتذة المنتسبون إليها من مشكل النقل تعمل بصفة عادية دون إحداث تغيير في المخطط الاستثنائي للدراسة.

و في الأخير، دعت الوزارة مفتشي التعليم الابتدائي إلى مديري المدارس الابتدائية و الأساتذة إلى تطبيق مضمون هذا البيان.