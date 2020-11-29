أعلن المكتب الولائي للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست" بڨالمة ،اليوم الأحد ، عن الدخول في إضراب ليوم كامل ، بعد غد الثلاثاء ، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقرالاجتماعي لمديرية التربية بالولاية، احتجاجا على ماوصفه ممثلو التنظيم النقابي حالة "الاحتقان والغليان " التي تشهدها مختلف المؤسسات التعليمية عبر تراب الولاية.

وأوضح المنسق الولائي لنقابة "كنابست"بڨالمة ، السيد نور الدين زرولو ، في هذا الشأن ، بأنّ القرار انبثق عن دورة طارئة للمجلس الولائي ، انعقدت أمس السبت 28 نوفمبر بالمقر الولائي للنقابة ، تناولت جملة من الانشغالات التي تشغل الساحة التربوية داخل الولاية ، كما قال.

وتتلخّص جملةالانشغالات حسب تصريح المسؤول النقابي سالف الذكروماورد بنضّ بيان صادرعن أشغال الدورةالطارئةللمجلس،تتلخّص في انعدام البروتوكول الصحي في أغلب المؤسسات التربوية وخاصة الابتدائيات ، كثافة الحجم الساعي في جلّ المواد التعليمية (الحصص) ،خاصة الطور الأول الابتدائي ،طريقة التفويج غير المدروسة ، عدم توفير النقل والإيواء للأساتذة القاطنين داخل وخارج الولاية ، عدم تجسيد عملية التبادل بالمناصب ، فضلا عن مطالب أخرى على غرار عدم تثمين سنوات الخبرة ، المخلفات المالية العالقة ،رفض العمل يوم السبت ، فتح مناصب جديدة لتخفيف العبء على الأساتذة، وما يُعرف بقضية ناظر ثانوية بن صويلح والاحتجاج المعلن من الأساتذة منذ نهاية العام الدراسي الماضي يقول البيان الذي تحوز "الخبر" بقالمة على نسخة منه .

يُشار إلى أن نقابة "كنابست" بولاية ڨالمة ، كانت قد دخلت في احتجاجات ووقفات داخل المؤسسات التعليمية وأمام المقر الاجتماعي لمديرية التربية، مع نهاية الموسم الدراسي الماضي ، ذهبت إلى حد المطالبة برحيل مدير التربية وقتذاك، وأعلنت عن استمرار الاحتجاج والإبقاء على دورة المجلس الولائي مفتوحة ، حسبما أكده لنا مسؤلوها .