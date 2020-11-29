ادرار: احتجاج مدراء الابتدائيات امام دائرة رقان

مجتمع
29 نوفمبر 2020 () - محمد ولد الحاج
0 قراءة
+ -

نظم عدد من مدراء المدارس الابتدائية بدائرة رقان التى تبعد عن مقر الولاية بنحو 140 كلم وقفة سلمية امام دائرة رقان بعد ظهر هدا اليوم الاحد ودالك احتجاجا على ما وصوفوه بالإهانة التى تعرض لها زميلهم من طرف مسؤولي الدائرة اثناء مشاركتهم في عملية للتشجير 

ويقول " مولاي , ح " وهو مدير مدرسة ان الوقفة جاءت   لرد الاعتبار للزميلهم "رابح بولجة" مدير مدرسة زاوية لحشف ببلدية سالي الذي اهانه رئيس دائرة رقان بعبارة DIGAJE  امام مرأى الجميع , ورفع المحتجون لافتات كتب على بعضا كلنا رابح , وهكذا عبر مدراء المدارس تضامنهم مع زميلهم

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول