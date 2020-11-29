نظم عدد من مدراء المدارس الابتدائية بدائرة رقان التى تبعد عن مقر الولاية بنحو 140 كلم وقفة سلمية امام دائرة رقان بعد ظهر هدا اليوم الاحد ودالك احتجاجا على ما وصوفوه بالإهانة التى تعرض لها زميلهم من طرف مسؤولي الدائرة اثناء مشاركتهم في عملية للتشجير

ويقول " مولاي , ح " وهو مدير مدرسة ان الوقفة جاءت لرد الاعتبار للزميلهم "رابح بولجة" مدير مدرسة زاوية لحشف ببلدية سالي الذي اهانه رئيس دائرة رقان بعبارة DIGAJE امام مرأى الجميع , ورفع المحتجون لافتات كتب على بعضا كلنا رابح , وهكذا عبر مدراء المدارس تضامنهم مع زميلهم