تمكنت مصالح الأمن الخارجي بحي سيدي سالم التابعة لأمن ولاية عنابة، عشية امس، في عملية نوعية، من احباط نشاط عصابتين خطيرتين في عمليتين مختلفتين، الاول لها علاقة بالمتاجرة بالكوكاين و الثانية بانشاء ورشة سرية لصناعة بنادق الصيد البحرية و أسلحة بيضاء و المتاجرة بمادة المرجان المحظورة.

وحسب عميد الشرطة جاهل رضا رئيس الامن الخارجي بحي سيدي سالم، بالعملية الأولى تمت عشية اول امس، اثر معلومات تحصلت عليها مصالحه ، مفادها وجود نشاط مشبوه لأشخاص يقومون بعمليات صيد و بيع غير شرعي لمادة المرجان مع المتاجرة غير القانونية بمختلف الاسلحة البيضاء و بنادق الصيد البحري.

وأضاف المصدر الأمني، أن استغلال مصالحه لهذه المعطيات هامة، مكن من تحديد هوية الشخص المشتبه فيه و موقع تواجده، و على إثر مداهمة فجائية وفق تسخيرة من السيد وكيل الجمهورية، لمنزل المشتبه فيه تم العثور داخل مرأب لورشة سرية كان يستغلها لصناعة تجهيزات الغوص و الاسلحة البيضاء ، حيث أسفرت العملية لتوعية من

حجز 27 بنادق صيد بحري و 50 قناع غوص بحري و 29 سكينا من الحجم الكبير و سيف تقليدي الصنع ، بالاضافة الى 22 سلاح أبيض صغير الحجم و 03 سترات النجدة و 32 بدلة الغوص مختلف الأنواع.

كما عثر أعوان الأمن الخارجي بحي سيدي سالم على معدات أخرى، منها 80 قطع غيار لمضخة بنزين و 33 مطاط خاص ببنادق الصيد البحري ،07 أسهم خاصة ببنادق الصيد البحري ، علاوة على 12 كاشف ضوئي بحري .

أما العملية الثانية ، فقد استطاع من خلالها أعوان الأمن الخارجي بحي سيدي سالم حسب الكصدر الامني، من تفكيك عصابة محلية مختصة في بيع وترويج المخدرات الصلبة " كوكاين" وتوقيف أولي لشخصين مشتبه فيهما في انتظار استكمال التحقيق الذي سيسفر عن توقيف عناصر آخرين يتواجدون في حالة فرار.

وتمكن عناصر الامن خلال عملية تفتيش لمنزل المتهم الرئيسي من حجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة الكوكايين و 36 قرصا من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين و ميزان إلكتروني يستعمل في قياس وزن المخدرات الصلبة الكوكايين المراد بيعها للزبائن.

كما استرجع أعوان الشرطة ، علبة بلاستيكية بها مسحوق يستعمل في مزج المخدرات الصلبة الكوكايين ، بالاضافة الى ورقة من فئة 1000 دينار جزائري ملفوفة تستعمل كوسيلة لتسهيل عملية تعاطي المخدرات الصلبة الكوكايين .