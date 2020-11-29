تغلب شباب بلوزداد على النصر الليبي بنتيجة 2-0 (الشوط الأول : 1-0)، اليوم الأحد بملعب "5 جويلية" (الجزائر) لحساب ذهاب الدور التمهيدي لرابطة أبطال افريقيا لكرة القدم.

و سجل للشباب كل من البنيني مارسلان كوكبو (د 14) والقائد شمس الدين نساخ (د 59).

و ستلعب مباراة العودة يوم السبت القادم بمصر.

أما ممثل الجزائر الثاني في هذه المنافسة القارية، مولودية الجزائر، فقد اكتفى يوم أمس السبت بالتعادل (1-1) في لقائه أمام مضيفه بوفل دو بورغو البنيني ببورتو-نوفو.

وتجرى مباراة الإياب بين الفريقين يوم الجمعة المقبل بملعب "5 جويلية".