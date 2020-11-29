أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، أن إصابات مرض فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) عبر القارة وصلت إلى 2150439 حالة.

وأضاف المركز في بيان أن الوفيات جراء المرض وصلت إلى 51481، حتى بعد ظهر اليوم.

وأشار إلى أن إجمالي حالات التعافي عبر القارة وصل إلى 1815839 حالة حتى الآن.

وتعتبر أكثر الدول الإفريقية المتضررة من المرض عبر القارة فيما يخص عدد الإصابات الإيجابية، هي جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا، حسبما أظهرت الأرقام الصادرة عن المركز.

وتعد منطقة جنوبي إفريقيا أكثر المناطق المتضررة من المرض عبر القارة، فيما يخص عدد الإصابات وكذلك عدد الوفيات، بحسب المركز.