تمكن، افراد السرية الاقليمة للدرك الوطني بولاية غليزان، من حجز كمية كبيرة من مادة الشمة المقلدة قدرت ب340 ألف وحدة.



العملية تمت، اثر قيام افراد الدرك الوطني بتفتيش جرار طريقي كانت قادمة من احدى الولايات بالجهة الغربية من الوطن، على مستوى الطرق السيار شرق غرب بوادي ارهيو، والتي افضت الى حجز هذه الكمية المعتبرة، وإنجاز ملف قضائي في حق الموقوفين اللذان كانا على متن الشاحنة التي ضبطت بها، في حين حولت المحجوزات التي قدر مبلغها بأكثر من مليار سنتيم إلى مصالح أملاك الدولة.