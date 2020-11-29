أطلق نشطاء ومغردون عرب حملة إعلامية بعنوان “فلسطين قضيتي”، بهدف إسناد القضية الفلسطينية وتحشيد الدعم العربي والإسلامي لها، وللتأكيد على رفض التطبيع مع الاحتلال بأشكاله كافة.

وأشار مطلقو الحملة إلى أنها بدأت يوم الجمعة الفائت على أن تستمر إلى يوم غد، وتبلغ ذروتها يوم الأحد 29/11/2020، داعية لضرورة المشاركة الواسعة فيها. وستكون حملة “فلسطين قضيتي” بعدة لغات: العربية، الإنجليزية، التركية، البرتغالية، الإسبانية والمالوية.

وتتزامن الحملة مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي تحييه وتنظمه الأمم المتحدة في كل عام. ويتضامن العالم في هذا اليوم مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة التي أقرتها الأمم المتحدة وجمعيتها العامة ومجلس الأمن الدولي، وخاصة حقه في العودة إلى دياره.

ودعت الحملة النشطاء كافة من كل الدول، إلى التفاعل والتغريد عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاج “فلسطين قضيتي”. يشار إلى أن وسم #فلسطين_قضيتي حافظ على صدارته بموقع تويتر، خاصة بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقات تطبيع العلاقات مع الاحتلال.

وكان سياسيون ونشطاء وأكاديميون وإعلاميون عرب شاركوا في النشر والتغريد على الوسم عبر حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين رفضهم القاطع لتطبيع العلاقات مع الاحتلال.