أعلن مكتب المدعي العام في سان إيسيدرو قرب بوينوس أيرس اليوم الأحد ، أن طبيب أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا ، يخضع للتحقيق بتهمة القتل غير العمدي بعد أربعة أيام من وفاة "الفتى الذهبي" عن عمر ناهز 60 سنة جراء أزمة قلبية في منزله.



ووفقا للادعاء فقد داهمت الشرطة مكتب ومنزل الطبيب ليوبولدو لوكي، اليوم الأحد، بحثا عن أدلة حيال إهمال مهني محتمل.



وأوضحت مصادر قضائية أن الشبهة حيال لوكي، الذي أجرى جراحة لمارادونا مطلع نوفمبر الجاري لإصابته بورم دماغي، لا يعني تلقائيا توقيفه من قبل الشرطة أو تقييد حريته.



وكان القضاء الأرجنتيني فتح تحقيقا أول امس الجمعة حول إمكانية حدوث إهمال في تلقي الرعاية اللازمة أدى الى وفاة مارادونا.



وأُطلق هذا التحقيق بعد تصريحات من بنات مارادونا، دالما وجيانينا وجانا، حيال طريقة معالجة مشاكل القلب لدى مارادونا في مقر إقامته في تيغري بشمال العاصمة الأرجنتينية.



وقال مصدر قضائي في سان إيسيدرو "نواصل التحقيقات من خلال جمع الشهادات، بما في ذلك شهادات أفراد عائلة" مارادونا.



