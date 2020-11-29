يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية تسجيل اضطراب جوي نشط مرفوقا بتساقط الثلوج على المرتفعات التي يتجاوز علوها 1200 متر بداية من ليلة الأربعاء المقبل.



وكشفت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، للتلفزيون العمومي، الأحد، أنه سيكون هناك استقرار مؤقت في الحالة الجوية يومي الإثنين والثلاثاء، قبل عودة الإضطراب الجوي على المناطق الوسطى والشرقية للوطن ابتداء من ليلة الأربعاء إلى الخميس مصحوبا بتساقط الثلوج على المرتفعات التي يتجاوز علوها 1200 متر.