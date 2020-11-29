توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تسجيل اضطراب جوي نشيط مرفوقا بتساقط الثلوج على المرتفعات التي يتجاوز علوها 1200 متر، وهذا بداية من ليلة الأربعاء.



وكشفت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، للتلفزيون الجزائري، أنه سيكون هناك استقرار مؤقت في الحالة الجوية يومي الإثنين والثلاثاء، قبل عودة الإضطراب الجوي على المناطق الوسطى والشرقية للوطن ابتداء من ليلة الأربعاء إلى الخميس مصحوبا بتساقط الثلوج على المرتفعات التي يتجاوز علوها 1200 متر.