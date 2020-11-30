حذر مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، من أن على الأمريكيين الاستعداد "لطفرة كبيرة" في انتشار فيروس "كورونا" المستجد، مع عودة ملايين المسافرين إلى ديارهم بعد عطلة عيد الشكر.

وقال فاوتشي، لبرنامج "حالة الاتحاد" على قناة "سي إن إن": "من شبه المؤكد أنه سيكون هناك ارتفاع في عدد الإصابات، بسبب الأمور المتعلقة بالسفر". وأضاف: "قد نشهد طفرة كبيرة" خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وتابع: "لا نريد تخويف الناس لكن هذا هو الواقع".

ولفت فاوتشي إلى اتجاه ينذر بالسوء، مع اقتراب عطلة عيد الميلاد ومزيد من حركة السفر في نهاية العام.