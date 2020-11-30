اضطر تلاميذ ثانوية "المجاهد بن قدور" المعروفة بثانوية " النور" سابقا ببلدية " دار الشيوخ" شرق ولاية الجلفة إلى التوقف عن الدراسة مع موجة البرد الشديد التي عرفتها الولاية خلال بداية الأسبوع بسبب انعدام التدفئة التي تنتظر أمر انطلاق أشغالها من طرف مديرية التجهيز بعد اكتمال كل الإجراءات، وكذا ترميم الحجرات الدراسية التي بدأت تتسرب منها مياه الأمطار فتزيد الوضع صعوبة بالنسبة لهم.

ولم يجد تلاميذ ثانوية "المجاهد بن قدّور"، حلا أمام تراجع درجات الحرارة إلى مستويات منخفضة بعد موجة البرد الشديد المسجلة نهاية الأسبوع المنصرم وبداية الأسبوع الجاري سوى التوقف عن الدراسة متسائلين عن انعدام التدفئة التي كانوا يتوقعون تشغيلها مع هذا البرد القارس، غير أن ذلك لم يحدث بسبب تعطل التدفئة المركزية على مستوى كل الثانوية بحجراتها الدراسية التي تصل حدود 27 حجرة بما فيها المخابر والورشات، وتم تسجيل مشروع تصليح لها وتخصيص غلاف مالي يقارب 200 مليون سنتيم.

وتمت الدراسة واتخاذ كل الإجراءات بما في ذلك الإسناد، وينتظر أن تمنح مديرية التجهيز إذن بدء الأشغال من طرف مديرية التجهيز، وهو ما لم يحدث ما أدى إلى حالة من الاستياء والغضب لدى التلاميذ الين يتجاوز عددهم أكثر من 700 تلميذ، وجدوا أنفسهم متوقفين عن الدراسة في انتظار تحسن الأحوال الجوية أو تصليح أعطاب التدفئة المركزية آملين أن تكون عاجلة لأن فصل الشتاء حط رحاله رغم تأخره هذا العام، فتزامن البرد مع تساقط أمطار كشفت العيوب على مستوى أسقف حجرات الدراسية ما زاد من معاناتهم داخل الأقسام ورفع من حجم الغضب ومناشدة السلطات المعنية بضرورة التدخل العاجل.