أعد الاتحاد الجزائري لكرة القدم والرابطة المحترفة وثيقة توجيهية تتضمن ردا على الأسئلة المتعلقة باستئناف المباريات الرسمية المتعلقة بالمحترف الأول.

وحسبما جاء في الموقع الرسمي لـ"الفاف" فإن هذه الوثيقة انبثقت عن الاجتماع المنعقد في 22 نوفمبر الجاري بمقر "الفاف" وبحضور جميع الأطراف المعنية.

وأضاف المصدر ذاته أن الوثيقة تتعلق بالبروتوكول الصحي، المسائل التنظيمية، الجوانب التنظيمية، موضحا أن أعلى هيئة كروية في الجزائر اعتمدت في توجيهاتها والتي ستكون سارية لاستئناف المنافسة على "الفيفا" و"الكاف".