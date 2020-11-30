أصدرت محكمة سيدي امحمد، اليوم الإثنين، أحكاما تقضي بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذة في حق الوزيرين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في قضية شركة صناعة واستيراد الأدوية "جي بي فارما".

واستفاد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، من البراءة في نفس القضية.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي امحمد، قد التمس تسليط أقصى عقوبة في حق الوزيرين الأوليين السابقين.