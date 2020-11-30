قالت مديرة مركز "فيكتور" العلمي الروسي رينات ماكسيوتوف، إن السنة المقبلة (2021) قد تشهد نهاية وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت مديرة مركز "فيكتور"،الذي أنتج اللقاح (إبيفاك كورونا) وهو الثاني من نوعه بروسيا، "أن عدد الإصابات بالفيروس يزداد كل يوم، وسينتهي الوباء بمجرد أن يكون هناك "مناعة للقطيع".

وأشارت ماكسيوتوف، حسبما أفادته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الإثنين، إلى أنه يتطلب تطعيم نصف السكان حتى ينتهي الوباء.