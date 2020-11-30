هاجم الدولي الألماني الأسبق "ستيفن فرويند" ثنائي نادي" شالكه 04" الألماني نبيل بن طالب والمغربي أمين حارث عقب إنزالهما إلى الفريق الثاني بسبب عدم انضباطهما بقرار من قبل المدرب "مانويل باوم".

وأرجع نجم "المانشافت" في تصريحات تلفزيونية لقناة "سبورت 1" أن إبعادهما عن الفريق الأول وإنزالهما إلى الرديف يعود إلى أصولهما الجزائرية والمغربية.

وقال:" نبيل بن طالب ليس منضبطا بسبب أصوله الجزائرية ونشأته في فرنسا، فقد لعبت أصوله والمكان الذي نشأ فيه دوراً في كيفية نموّه كشخص وأثرت بطريقة تعامله مع الآخرين، وهي ذات مشكلة المغربي أمين حارث".

ضجة كبيرة أحدثتها خرجة " فرويند" الذي نفى عبر حسابه الشخصي على "تويتر" اتهامات العنصرية وغرد قائلا: "أي شخص يعرف القليل عن مسيرتي كلاعب وكمدرب يعرف أنني أكره بشدة كل أشكال العنصرية. بالنسبة إليّ، لا أعتبر لون البشرة أو المعتقد أو الأصول أشياء حاسمة لآداء اللاعب في التدريب وعلى أرض الملعب".

أما بن طالب فرد على صفحته الرسمية على تويتر :"عندما يقال بكثير من البراعة".

من جهته فريق شالكه نفى أن يكون إبعاد الثنائي عن الفريق بسبب أصولهما وجاء في تغريدته: "وجب التذكير بأن القرار المتخذ حيال بن طالب وحارث لا علاقة له بجذورهما، ولا علاقة له بأصولهما بالنسبة إلينا".