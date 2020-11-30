فند مدير المصالح الفلاحية بالمدية مصطفى جغبوب ردا على سؤال "الخبر" اليوم ،غلق أو تشميع مخازن تعاونية الحبوب والبقول الجافة (سي سي آل آس) بالبرواقية، على خلفية قضية القمح المسموم المستورد من ليتوانيا، ونعت المتحدث ما تم بمجرد إجراءات إحترازية بعزل كمية من القمح المستورد في أطار تعليمات الوزارة الوصية التي مست كل الوحدات المماثلة بعدة ولايات معنية باستلام كمية من ذات القمح.

وأوضح المتحدث بأن العمل جار بصفة عادية على مستوى تعاونية البرواقية فيما يخص تقديم خدماتها واستقبالها للفلاحين في عز موسم الحرث والبذر، وبأن مسألة الكمية التي تم عزلها قيد التحقيق من قبل المصالح الأمنية المختصة.

وكانت قد أشيعت في الوسط المحلي أخبارا عن تشميع مخازن التعاونية، وعن ارتباك في توصيل شحنات إلى تعاونيات فرعية بولايات أخرى على غرار الجلفة والأغواط تبعا لقضية القمح المسموم المستورد، كما مست التدابير الاحتياطية بعض المطاحن مع الاعتماد على مخزون القمح المنتج محليا لتفادي أية شبهة.