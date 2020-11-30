تجمع، اليوم الإثنين، العشرات من طالبي السكن الاجتماعي ببلدية الڨرارم ڨوڨة في ولاية ميلة، أمام مقر الدائرة للمطالبة بتعجيل الإفراج عن القائمة السكنية المقدرة بـ 190 وحدة والواقعة بحي الصفصافة.

المواطنون أعربوا عن تذمرهم الشديد إزاء التماطل الكبير والتأخر المبالغ فيه في الإفراج عن الحصة المذكورة، رغم أنها جاهزة منذ مدة طويلة.

وقال أحد المحتجين لـ"الخبر" إن السكن الاجتماعي لم يوزع ببلدية الڨرارم ڨوڨة منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، وهو ما زاد من معاناة طالبي السكن، بسبب تكاليف الكراء وتضاعف عدد الطلبات، مناشدا السلطات المعنية وعلى رأسها والي ميلة التدخل للتعجيل بالإفراج عن القائمة قبل نهاية السنة الجارية.