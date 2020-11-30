قال مدرب اتحاد بسكرة معز بوعكاز أن الفريق سيواصل بنفس فلسفة اللعب التي طبقها خلال أول مواجهة في المحترف الأول أمام شبيبة سكيكدة والتي عاد فيها الفوز لأبناء الزيبان بهدف دون رد.

وقال التقني التونسي في تصريحات للموقع الرسمي للفريق: "سنواصل اللعب بنفس الطريقة، داخل الديار أو خارجها، سنحاول التحكم والسيطرة على الكرة لأكثر وقت ممكن وعند الدفاع سنكون جاهزين".

وأضاف بوعكاز: "هناك مقابلات صعبة تنتظرنا، الشيء المهم هو الانسجام بين اللاعبين بالرغم من انضمام بعض العناصر مؤخرا للنادي، حققنا ثلاث نقاط مهمة أمام شبيبة سكيكدة تجعلنا نحضر بأريحية لمباراة نصر حسين داي الذي يعد خصما محترما".