تمكنت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس خلال الساعات الأخيرة من توقيف سبعة أشخاص تراوحت أعمارهم ما بين 18 و 30 سنة بعدما ثبت تورطهم المباشر في مقتل عجوز طاعنة في السن 82 عاما مؤخرا بشارع الشمس بحي "كاياصول" الشعبي، "بعدما تم العثور على جثة هذه الأخيرة بتاريخ 23 نوفمبر الجاري وهي جثة هامدة بداخل مسكنها بعدما تم تكبيل يديها من الخلف.

وقد وجهت إلى الموقوفين السبعة تهم متعددة وثقيلة ولعل أبرزها "جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، مع المشاركة وعدم التبليغ عن جناية مع ارتكاب جناية السرقة الموصوفة بتوافر ظروف الليل والتسلق وتعدد الجناة"، وهم الذين سبق لعناصر الأمن أن أوقفتهم تباعا بعد متابعة دقيقة لتحركاتهم.

وكانت التحقيقات الأمنية قد أفضت إلى تمكن الجناة من التسلل إلى مسكن الضحية مستغلين تواجدها بمفردها بداخل مقرها السكني، قبل أن يقدموا على تكبيل يديها ليلوذوا لاحقا بالفرار إلى وجهات مختلفة بعدما استولوا على أغراض العجوز، ما يسفر عثور المحققين مباشرة بعد الواقعة على جملة من الأغراض وهي مبعثرة بمسرح الجريمة.

يذكر أن الموقوفين السبعة قدموا أمام نيابة سيدي بلعباس صباح اليوم الإثنين.