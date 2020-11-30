أكدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الإثنين، أن قرار استئناف نشاطات نقل المسافرين يخضع لقرار السلطات العمومية.

وجاء بيان الشركة ردا على مراسلة داخلية تداولتها بعض وسائل الإعلام الوطنية ووسائط التواصل الاجتماعي حول استعدادات لاستئناف نشاطات نقل المسافرين عبر القطرات بداية من 15 ديسمبر المقبل.

وأوضحت الشركة أن المراسلة المذكورة تشير أيضا إلى أن هذه التعليمات تأتي "في حال صدور قرار محتمل لعودة سير قطارات المسافرين، لاسيما نقل الطلبة الجامعيين".

وأضاف البيان "تذكّر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بأن قرار استئناف حركة سير القطارات يخضع لقرار السلطات العمومية، بناء على تقييم اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس "كورونا".