حقق المنتخب الوطني الجزائري للملاكمة نتائج مشرفة خلال مشاركته في دورة "غولد غلوف" بصربيا أين حل ممثلو الجزائر في المركز الثاني خلال المنافسة فيما تحصل يونس نموشي على جائزة أحسن ملاكم.

وتوجت العناصر الوطنية بذهبيتين للبطلين يونس نموشي وبولودينات شعيب فيما حقق شمس الدين كرامو وأسامة مرجان فضيتين أما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب يوغرطة آيت بقة. وهنأ وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك" الفائزين بالميداليات في انتظار التألق أولمبيا ورفع الراية الوطنية عاليا في سماء طوكيو.