قالت شركة موديرنا الأمريكية، اليوم الإثنين، إن لقاحها لمواجهة فيروس كورونا فعال بنسبة 100 بالمئة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وأظهرت النتائج الجديدة التي شملت أكثر من 30 ألف مشارك، أن اللقاح فعال بنسبة 100 بالمئة في الوقاية من مخاطر لقاح كورونا الشديدة وبنسبة 94 بالمئة في الوقاية من المرض على نطاق أوسع.

وقالت الشركة إنه لم يتم تحديد مخاوف جدية تتعلق بالسلامة، حيث اقتصرت الآثار الجانبية على آلام موقع الحقن والصداع والتعب.

موديرنا ذكرت أنها، وبعد جمع بيانات السلامة المطلوبة لمدة شهرين، ستتقدم بطلب للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بالإضافة إلى الحصول على ترخيص تسويق مشروط من وكالة الأدوية الأوروبية.

تقول الشركة إنها أُبلغت أن إدارة الغذاء والدواء ستجتمع للنظر في اللقاح في 17 ديسمبر.

وتتوقع موديرنا تجهيز 20 مليون جرعة لشحنها إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2020، وهو عدد كافٍ لتحصين 10 ملايين شخص لأن اللقاح يتطلب جرعتين. وتقول الشركة إنها في طريقها لتصنيع ما بين 500 مليون إلى مليار جرعة على مستوى العالم في عام 2021.