سيكون نادي برشلونة مجبرا على دفع غرامة مالية إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم تقدر بثلاثة آلاف أورو، نظير ما قام به ليونيل ميسي حسب صحيفة "آس الإسبانية " في نسختها العربية على الأنترنت.

وتنص المادة 91 من قانون الانضباط في "الفيفا" أن أي لاعب بمناسبة إحرازه هدفًا أو لأي سبب آخر خلال المباراة، يرفع قميصه ويعرض أي نوع من الإعلانات أو الشعارات أو الصور، أيا كان محتواها أو الغرض منها سيتم معاقبته بصفته مرتكب جريمة خطيرة، وغرامة 3000 أورو، وتحذير شديد اللهجة بعدم تكرار ما صدر منه. وكان حكم المباراة بدوره قد قام بإشهار البطاقة الصفراء في وجه ميسي عقب قيامه بخلع قميصه.

وسجل ميسي الهدف الرابع لبرشلونة في المباراة، وبعدها خلع قميصه ليكشف عن قميص آخر لفريق نيولز أولد بويز، يحمل الرقم 10، وهو الفريق الذي لعب له الأسطورة الراحل ديغو أرماندو مارادونا، ولعب له ميسي أيضا.

ويمثل ما فعله ميسي خطأ جسيماً في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وقوانين لجنة الانضباط.