كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل إبراهيم مراد، عن إحصاء 15044 منطقة ظل عبر الوطن يقطن بها حوالي 8 ملاين جرائري.

وأوضح المتحدث لدى استضافته، اليوم الإثنين، بفوروم الإذاعة الجزائرية أنه تم تسجيل 38700 مشروع بمناطق الظل، رُصد لها 48 ألف مليار سنيتم من الميزانيات المخصصة للولايات والبلديات، حيث استفاد 12489 مشروع من التمويل بقيمة 18400 مليار سنتيم منذ شهر فيفري الماضي.

وقال مستشار الرئيس إن حاجيات مناطق الظل وفق ما تمت معاينته والوقوف عليه ميدانيا، مرتبطة بحوالي 14 قطاعا وتتلخص في فتح المسالك المؤدية إلى القرى والمداشر، الربط بالكهرباء والغاز والتغطية الصحية التي تكاد تنعدم أحيانا، توفير الماء الشروب وشبكات الصرف الصحي وتحسين ظروف التمدرس والنقل المدرسي وفضاءات الترفيه.