ترأس وزير الطاقة عبد المجيد عطار، اليوم الإثنين، أشغال الاجتماع الوزاري الـ180 لمنظمة أوبك.

وقال الوزير، في تصريح للتلفزيون العمومي، أن الاجتماع مهم، ويأتي في ظروف خاصة، بعد 7 أشهر من الركود الاقتصادي في ظل جائحة كورونا.

وكشف الوزير، عن أن أسعار النفط ستشهد استقرارا في حدود 48 دولارا للبرميل بعد الإعلان عن لقاح كورونا وتابع الوزير، أن هناك مجهودات لإقناع بلدان الأوبك وغيرالأوبك بالمحافظة على نفس سقف الإنتاج الحالي خلال الثلاثي القادم.