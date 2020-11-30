قال مدرب شباب بلوزداد فرانك دوما عقب فوز فريقه على النصر الليبي، أمس الأحد، أن فلسفته في النادي هي الاعتماد على مجموعة كاملة وليس تشكيلة مكونة من 11 لاعبا فقط.

وأضاف دوما للموقع الرسمي للنادي بخصوص اللقاء: "المنافس جاء بهدف الدفاع، لعبنا كرات طويلة وسريعة واعتمدنا على الهجمات بشكل أسرع، ما جعلنا نسجل هدفين، الآن سنفكر في لقاء العودة".

وأردف: "قبل اللقاء كنا نعي جيدا ما يمكننا فعله، وحتى بعد المباراة نعرف جيدا ماذا سنفعل".

وأوضح التقني الفرنسي للمصدر ذاته: "في الأول كنت واضحا وقلت أنني سأعتمد على مجموعة كاملة وليس تشكيلة مكونة من 11 لاعبا فقط، يمكن أن يشارك البعض في مباراتين أو ثلاثة لكن بعدها قد يغيبون في مباراتين أو أكثر، لدينا 27 لاعبا علينا الاستفادة منهم جميعا".

وكان شباب بلوزداد قد فاز عشية أمس بملعب الخامس جويلية على النصر الليبي بهدفين دون رد، لحساب ذهاب الدور التمهيدي من رابطة أبطال إفريقيا.

