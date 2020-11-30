أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الاثنين، عن تمديد الحجر المنزلي على 34 ولاية لمدة 15 يوما.

وأشار بيان الوزارة الأولى أن تمديد الحجر الصحي مدة 15 يوما، يمتد من الساعة الثامنة مساء الى غاية الخامسة صباحا.

ويتعلق الأمر بكل من الولايات التالية :

أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، قالـمة، عنابة، قسنطينة، الـمدية، مستغانم، الـمسيلة، ورقلة، وهران، اليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة وعين تموشنت.

ولا يخص إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي الولايات 14التالية : الشلف، بشار، تمنراست، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، معسكر، البيض، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية وغليزان.

كما يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حياً أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

تدابير الحجر هذه ستدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم الأربعاء 2 ديسمبر لـمدة 15 يومًا.