منحت وزارة الشباب والرياضة إعانات مالية لفائدة ثلاثة اختصاصات رياضية، ضمن "عملية التكفل" بالرياضيين المتأهلين للألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020 وكذا ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.

وحسب بيان وزارة الشباب والرياضة فإن الإعانات المالية استفاد منها كل من الفريق الوطني لكرة اليد رجال الذي يستعد لبطولة العالم 2021 المقررة بمصر 6 رياضيين من رياضة التنس، و15 رياضيا من اختصاص التايكواندو.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الدعم المالي المتواصل يندرج في إطار عقود متعلقة بالبرنامج التحضيري الخاص بكل الرياضيين، موجه للمعسكرات التحضيرية داخل وخارج الوطن، التجهيزات الرياضية، المشاركة في المنافسات الدولية وتعويضات التأطير الرياضي .

وكانت الوصاية قد شرعت منذ يوم الثلاثاء الفارط في منح إعانات مالية لفائدة 325 رياضيا ورياضية، يمثلون 21 اتحادية وطنية مختلفة.