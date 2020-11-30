كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم عشية اليوم عن برنامج مباريات الجولة الثانية من المحترف الأول.

وستلعب المواجهات على النحو الآتي :

مباريات يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 :

جمعية عين مليلة - نجم مڨرة، أهلي برج بوعريرج - اتحاد بلعباس، نادي بارادو- شباب قسنطينة، مولودية وهران- شبيبة القبائل

مباريات يوم السبت 5 ديسمبر 2020 :

اتحاد بسكرة - نصر حسين داي، شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر، وفاق سطيف - سريع غليزان، أولمبي الشلف - وداد تلمسان، مولودية الجزائر- أولمبي المدية/ مؤجلة شباب بلوزداد- شبيبة سكيكدة/ مؤجلة