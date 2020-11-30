الرابطة المحترفة الأولى: برنامج مباريات الجولة الثانية
رياضة
30 نوفمبر 2020 () - شاهر.ع
كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم عشية اليوم عن برنامج مباريات الجولة الثانية من المحترف الأول.
وستلعب المواجهات على النحو الآتي :
مباريات يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 :
جمعية عين مليلة - نجم مڨرة، أهلي برج بوعريرج - اتحاد بلعباس، نادي بارادو- شباب قسنطينة، مولودية وهران- شبيبة القبائل
مباريات يوم السبت 5 ديسمبر 2020 :
اتحاد بسكرة - نصر حسين داي، شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر، وفاق سطيف - سريع غليزان، أولمبي الشلف - وداد تلمسان، مولودية الجزائر- أولمبي المدية/ مؤجلة شباب بلوزداد- شبيبة سكيكدة/ مؤجلة