أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الإثنين، رفع إجراء توقيف الرحلات الجوية الداخلية ابتداء من 6 ديسمبر المقبل.

وحسب البيان فإن هذا الإجراء يخص الرحلات من وإلى ولايات الجنوب كمرحلة أولى و50 بالمائة من الرحلات نخو الشمال.

وفي هذا الإطار طالب المسؤول الأول عن قطاع النقل باعتماد بروتوكول صحي للوقاية من انتشار الفيروس.

وهدد الوزير بغلق أي مطار أو هيكل معني بهذا القرار في حال تسجيل أي تقصير أو عدم تطبيق البروتوكول الصحي.

كما طلب الوزير إيفاده بورقة الطريق التي سيعتمدها مسيرو المطارات لاستئناف النشاط قبل تاريخ 3 ديسمبر المقبل