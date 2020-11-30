تم تسجيل 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، حسبما أعلنت اليوم الإثنين اللجنة العلمية المكلفة برصد و متابعة الفيروس في الجزائر.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 83.199 إصابة منذ بداية انتشار الفيروس في الجزائر، أواخر فيفري المنصرم.

و أفاد الدكتور فورار، الناطق الرسمي لللجنة أن 21 وفاة جديدة تم تسجيلها خلال نفس الفترة، ليرتفع إجملي الوفيات جراء الفيروس منذ بداية الجائحة إلى 2.431.

كما تماثل 605 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة في كافة مستشفيات الوطن، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس 53.809 شخصا.

و أفاد، في الأخير، الناطق الرسمي لللجنة أن 46 مريضا متواجدون حاليا تحت العناية المركزة.