ألقت مصالح الامن الحضري الثاني لأمن سكيكدة، القبض على امرأة 48 سنة متلبسة بالسرقة من داخل محل لبيع ملابس الاطفال والنساء ،كائن بحي الاخوة ساكرة بمدينة سكيكدة، حيث استغلت المشتبه فيها خروج صاحب المحل الى محل مجاور واستولت على مبلغ مالي يقدر بـ13 مليون سنتيم هذا الاخير قدم شكوى لمصالح الامن التي تمكنت من القبض على المشتبه فيها التي ظهرت على شاشة كاميرات المراقبة للمحل ليتم توقفها في فترة وجيزة بحث كانت بنفس الحي وقرب مكان السرقة .

المشتبه فيها، انجز ضدها ملف قضائي بموجبه احيلت على وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة بتهمة السرقة من داخل محل تجاري في حالة تلبس.